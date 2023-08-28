В Госдуме назвали цель возможного вторжения Польши и Литвы на Украину
Депутат Хамитов: Запад хочет создать на Украине плацдарм для атаки на Россию
Западные страны давно засматриваются на территорию Украины, которая может быть использована в качестве плацдарма для агрессии в отношении России. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя слова экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что несколько стран могут осуществить интервенцию в Западную Украину в обход НАТО.
По словам парламентария, различные эксперты неоднократно утверждали, что единственный путь к безопасности и независимости для Украины — это союз с Россией.
"Запад уже давно засматривается на украинскую территорию, которая привлекательна для него как сама по себе, так и в качестве удобного плацдарма для агрессии в отношении нашей страны. Вот и высокопоставленные западные эксперты напрямую подтверждают: спасти Украину от делёжки западными странами может только победа России над нынешним киевским режимом", — сказал Хамитов.
Как добавил парламентарий, действующее руководство Незалежной готово сдать Западу любые территории, "чтобы продлить период своей власти". Таким образом, по словам депутата, проводимая Россией специальная военная операция в конечном итоге имеет своей целью "предотвращение глобального кровопролития — фактически мировой войны". Именно поэтому будущей победы РФ ждут всё больше людей в разных странах, подчеркнул Хамитов, заметив, что истинная сущность нынешнего киевского режима открылась уже всем.
Ранее Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Польша и Литва могут осуществить интервенцию на Западную Украину без согласования с НАТО. По его словам, этим планам есть доказательства. Полковник счёл эти намерения очень опасными и напомнил, что, несмотря ни на что, Варшава и Вильнюс являются членами альянса, из-за чего их операция будет расцениваться как атака всего военного блока. Макгрегор предупредил, что европейские союзники окажутся втянуты в вооружённый конфликт, если решатся на такой шаг.
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