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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 15:49
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В Госдуме назвали цель возможного вторжения Польши и Литвы на Украину

Депутат Хамитов: Запад хочет создать на Украине плацдарм для атаки на Россию

Западные страны давно засматриваются на территорию Украины, которая может быть использована в качестве плацдарма для агрессии в отношении России. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя слова экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что несколько стран могут осуществить интервенцию в Западную Украину в обход НАТО.

По словам парламентария, различные эксперты неоднократно утверждали, что единственный путь к безопасности и независимости для Украины — это союз с Россией.

"Запад уже давно засматривается на украинскую территорию, которая привлекательна для него как сама по себе, так и в качестве удобного плацдарма для агрессии в отношении нашей страны. Вот и высокопоставленные западные эксперты напрямую подтверждают: спасти Украину от делёжки западными странами может только победа России над нынешним киевским режимом", — сказал Хамитов.

Шойгу: Польша хочет создать соединение для оккупации Западной Украины
Шойгу: Польша хочет создать соединение для оккупации Западной Украины

Как добавил парламентарий, действующее руководство Незалежной готово сдать Западу любые территории, "чтобы продлить период своей власти". Таким образом, по словам депутата, проводимая Россией специальная военная операция в конечном итоге имеет своей целью "предотвращение глобального кровопролития — фактически мировой войны". Именно поэтому будущей победы РФ ждут всё больше людей в разных странах, подчеркнул Хамитов, заметив, что истинная сущность нынешнего киевского режима открылась уже всем.

Ранее Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Польша и Литва могут осуществить интервенцию на Западную Украину без согласования с НАТО. По его словам, этим планам есть доказательства. Полковник счёл эти намерения очень опасными и напомнил, что, несмотря ни на что, Варшава и Вильнюс являются членами альянса, из-за чего их операция будет расцениваться как атака всего военного блока. Макгрегор предупредил, что европейские союзники окажутся втянуты в вооружённый конфликт, если решатся на такой шаг.

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Getty Images / Artur Widak

Ольга Годуненко
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