В Госдуме заявили, что у всех бюджетников через полгода изменится зарплата

После увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% в России пересмотрят зарплаты бюджетников. Об этом заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Придётся пересмотреть показатели следующих окладов, разрядов, исходя из того, что не может быть заработная плата работника нижней квалификации выше, чем работников средней, высшей квалификации. Вряд ли разницы между ними составляют такие уж большие суммы. Я думаю, что особенно в госбюджетном секторе все заработные платы будут пересмотрены", — отметила она в беседе с URA.ru.

Депутат добавила, что пенсии военных пенсионеров повысятся на 5,5%, причём это относится примерно к трём миллионам граждан.

"В целом же для военных пенсионеров пенсия в 2023 году увеличится на 10,5% за счёт того, что 5% ещё составит повышение денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, пенсия военных пенсионеров в среднем составит порядка 42 тысяч рублей", — добавила парламентарий.

По её словам, у остальных страховые пенсии проиндексировали 1 января, а социальные — 1 апреля.