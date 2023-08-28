Губернатор подарил новому мэру Перми молот "для вышибания дури"
Глава Прикамья Махонин подарил новому мэру Перми Соснину молот
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил новому мэру Перми Эдуарду Соснину книгу, выпущенную к трёхсотлетию города, а также молот. Это орудие глава региона назвал "символом трудолюбия и несгибаемости уральского характера".
Глава Прикамья Махонин подарил новому мэру Перми Соснину молот "для вышибания дури". Видео © Telegram / "Новости Перми"
"Он (весит) 16–18 килограммов. Помимо фитнеса молот можно использовать, чтоб дурь чиновничью из голов вышибать. Пусть этот молот будет вам помогать ковать будущее Перми и края. Успехов", — сказал губернатор на инаугурации Соснина.
В соцсетях подарок от Махонина тут же сравнили с вагнеровской кувалдой. Однако сам губернатор в разговоре с "Подъёмом" назвал эту отсылку "полным бредом".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кувалду известному в республике журналисту Григорию Азарёнку со словами "Чтоб знали".
Кадр из видео Telegram / "Новости Перми"