Губернатор подарил новому мэру Перми молот "для вышибания дури"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил новому мэру Перми Эдуарду Соснину книгу, выпущенную к трёхсотлетию города, а также молот. Это орудие глава региона назвал "символом трудолюбия и несгибаемости уральского характера".

Глава Прикамья Махонин подарил новому мэру Перми Соснину молот "для вышибания дури". Видео © Telegram / "Новости Перми"

"Он (весит) 16–18 килограммов. Помимо фитнеса молот можно использовать, чтоб дурь чиновничью из голов вышибать. Пусть этот молот будет вам помогать ковать будущее Перми и края. Успехов", — сказал губернатор на инаугурации Соснина.

В соцсетях подарок от Махонина тут же сравнили с вагнеровской кувалдой. Однако сам губернатор в разговоре с "Подъёмом" назвал эту отсылку "полным бредом".