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28 августа, 13:32

Пробки 50 км: Россияне застряли на трассах, ведущих к Чёрному морю

"Блокнот": На Кубани образовались пробки в 50 км на трассах к Чёрному морю

В Краснодарском крае образовались огромные пробки на дорогах, ведущих к Чёрному морю. Как сообщает издание "Блокнот", массовый затор возник в понедельник, 28 августа.

По его данным, 50-километровые пробки наблюдаются на трассах М4 "Дон" и А147. При этом ещё в минувшую субботу дороги были относительно свободны.

"Пока масса туристов со всей России покидают курорты, другие едут занимать освободившиеся места", — отмечает издание.

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Самый протяжённый затор наблюдается между посёлком Молдаванское и городом Горячий Ключ, но в целом движение транспорта крайне затруднено вдоль всего Черноморского побережья.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за затопленной дороги на пересечении улиц Щербакова – Самолётная. В пресс-службе мэрии уточнили, что произошла авария на сетях водопровода.

Обложка ©

ТАСС / Роман Соколов

Иван Косицын
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