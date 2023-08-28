Пробки 50 км: Россияне застряли на трассах, ведущих к Чёрному морю

В Краснодарском крае образовались огромные пробки на дорогах, ведущих к Чёрному морю. Как сообщает издание "Блокнот", массовый затор возник в понедельник, 28 августа.

По его данным, 50-километровые пробки наблюдаются на трассах М4 "Дон" и А147. При этом ещё в минувшую субботу дороги были относительно свободны.

"Пока масса туристов со всей России покидают курорты, другие едут занимать освободившиеся места", — отмечает издание.

Самый протяжённый затор наблюдается между посёлком Молдаванское и городом Горячий Ключ, но в целом движение транспорта крайне затруднено вдоль всего Черноморского побережья.