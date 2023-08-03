В Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за затопленной после аварии улицы
Затопленная улица в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за затопленной дороги на пересечении улиц Щербакова – Самолётная. Об этом сообщает Ura.ru.
В пресс-службе мэрии уточнили, что ранним утром 3 августа произошла авария на сетях водопровода. На предприятии "Водоканал" сообщили, что на место выехала бригада коммунальных служб, однако пока не известно, когда последствия будут устранены. В ГИБДД показали фото с места происшествия и признали, что движение там "частично ограничено".
В июле под воду уходили и улицы Москвы, но из-за обильных ливней. По данным метеобюро, за второй месяц лета на столицу обрушилось 180% месячной нормы осадков. Лайф показывал последствия одного из дождливых дней.