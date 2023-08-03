В Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за затопленной после аварии улицы

В пресс-службе мэрии уточнили, что ранним утром 3 августа произошла авария на сетях водопровода. На предприятии "Водоканал" сообщили, что на место выехала бригада коммунальных служб, однако пока не известно, когда последствия будут устранены. В ГИБДД показали фото с места происшествия и признали, что движение там "частично ограничено".