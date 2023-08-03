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3 августа, 05:13

В Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за затопленной после аварии улицы

<p>Затопленная улица в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibddekb96/5036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Екатеринбурга</a></p>

Затопленная улица в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за затопленной дороги на пересечении улиц Щербакова – Самолётная. Об этом сообщает Ura.ru.

В пресс-службе мэрии уточнили, что ранним утром 3 августа произошла авария на сетях водопровода. На предприятии "Водоканал" сообщили, что на место выехала бригада коммунальных служб, однако пока не известно, когда последствия будут устранены. В ГИБДД показали фото с места происшествия и признали, что движение там "частично ограничено".

Град и затопленные улицы: На Белгород обрушился сильнейший ливень со штормом

Град и затопленные улицы: На Белгород обрушился сильнейший ливень со штормом

В июле под воду уходили и улицы Москвы, но из-за обильных ливней. По данным метеобюро, за второй месяц лета на столицу обрушилось 180% месячной нормы осадков. Лайф показывал последствия одного из дождливых дней.

Юлия Коновалова
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