300 портфелей и 7 тонн книг доставили в Херсонскую область волонтёры ЕР

Триста портфелей и семь тонн книг на русском языке передали волонтёры первоклассникам Херсонской области при содействии "Единой России". Помощь была организована в рамках партийного проекта "Собери ребёнка в школу".

Разгрузка канцелярских наборов для первоклассников Херсонской области. Видео предоставлено Лайфу

Канцелярские наборы были переданы местным отделениям партии из Алёшкинского, Голопристанского и Новокаховского муниципальных округов. Ещё одна партия канцелярии была передана в Рубановскую школу Великолепетихинского муниципального округа.

"В прошлом году "Единая Россия" также помогала собирать детей в Херсонской области в школу. Большое количество рюкзаков мы передавали в гуманитарном центре Херсона. В этом году упор делаем на населённые пункты, которые находятся в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Там тоже открывают школы, поэтому нужно помогать", — рассказал депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Волонтёры разводят в разные районы Херсонской области не только портфели, но и книги. На этот раз в регион доставили книги от Воронежского регионального отделения партии. В общей сложности порядка семи тонн. Груз сопровождали активисты воронежского отделения "Молодой гвардии".