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28 августа, 13:47

300 портфелей и 7 тонн книг доставили в Херсонскую область волонтёры ЕР

Триста портфелей и семь тонн книг на русском языке передали волонтёры первоклассникам Херсонской области при содействии "Единой России". Помощь была организована в рамках партийного проекта "Собери ребёнка в школу".

Разгрузка канцелярских наборов для первоклассников Херсонской области. Видео предоставлено Лайфу

Канцелярские наборы были переданы местным отделениям партии из Алёшкинского, Голопристанского и Новокаховского муниципальных округов. Ещё одна партия канцелярии была передана в Рубановскую школу Великолепетихинского муниципального округа.

Первоклассники из прифронтовой зоны Херсонской области получили школьные наборы

Первоклассники из прифронтовой зоны Херсонской области получили школьные наборы

"В прошлом году "Единая Россия" также помогала собирать детей в Херсонской области в школу. Большое количество рюкзаков мы передавали в гуманитарном центре Херсона. В этом году упор делаем на населённые пункты, которые находятся в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Там тоже открывают школы, поэтому нужно помогать", — рассказал депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Волонтёры разводят в разные районы Херсонской области не только портфели, но и книги. На этот раз в регион доставили книги от Воронежского регионального отделения партии. В общей сложности порядка семи тонн. Груз сопровождали активисты воронежского отделения "Молодой гвардии".

Тысячи активистов МГЕР и "Волонтёрской роты" помогают жителям новых регионов РФ

Тысячи активистов МГЕР и "Волонтёрской роты" помогают жителям новых регионов РФ

Ранее Лайф сообщал, что в гуманитарной миссии в новых регионах России приняло участие более 2,5 тысячи активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты".

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LIFE

Алексей Берковиц
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