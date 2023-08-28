Россиянка, пропавшая в Египте во время дайвинга, нырнула на 122 метра
Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом, с мужем. Фото © SHOT
Россиянка, пропавшая в Египте во время занятий дайвингом, нырнула на достаточно большую глубину — 122 метра. Об этом рассказал атташе российского генконсульства Алексей Жиляев.
"Погружались они на достаточно большую глубину. Компьютер после всплытия мужа показывал максимальную глубину 122 метра, то есть это та глубина, на которой они находились и оба потеряли сознание. Когда муж выплыл на поверхность и пришёл в сознание, супруги рядом не было", — цитирует Жиляева ТАСС.
Радиус поисков пропавшей расширяют, но пока результатов нет.
Напомним, мать четверых детей из Петербурга погружалась недалеко от Хургады вместе с мужем и в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность она так и не поднялась. Сейчас развёрнута поисковая операция.