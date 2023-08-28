Названы три причины, почему кондиционер может вызывать головную боль

Длительное нахождение человека в комнате с работающим кондиционером может стать причиной головных болей. Об этом предупредил эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Евгений Машковский.

Так, это может произойти по причине обезвоживания организма. Дело в том, что кондиционеры снижают влажность в помещении. Кроме того, холодный воздух сушит слизистые оболочки, в том числе носа, что также чревато головными болями. А ещё, как указал Машковский, кондиционеры провоцируют сужение сосудов и судороги в голове.

"Современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако, если окна плотно закрыты, искусственная вентиляция отсутствует, при этом в помещении находится большое количество людей, то уровень кислорода может снизиться. Это может привести к ощущению усталости, головной боли и пониженной концентрации", — добавил специалист в беседе с RuNews24.

В связи с этим медик рекомендовал регулярно проветривать помещение, где работал кондиционер. Это, по его словам, поможет освежить пространство и избежать проблем, приводящих к головной боли.