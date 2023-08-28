На Колыме девушка на машине сбила медведя
ГИБДД: В Магаданской области 21-летняя девушка на автомобиле сбила медведя
В Магаданской области 21-летняя девушка сбила на машине медведя. Инцидент произошёл вечером 27 августа, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД УМВД РФ.
Место ДТП с участием медведя в Магадане. Обложка © T.me / gibdd_49
ДТП случилось на 2019-м километре федеральной автодороги "Колыма". Девушка находилась за рулём автомобиля Toyota Caldina. В какой-то момент она совершила наезд на медведя.
По факту аварии проводится проверка. Девушка не пострадала, однако её машина нуждается в ремонте. Медведь после случившегося убежал.
Ранее Лайф публиковал видео из Хабаровского края, на котором водитель спокойно кормит огромного медведя на обочине. Мужчина настолько доверился хищнику, что повернулся к нему спиной.
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