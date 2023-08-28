На Колыме девушка на машине сбила медведя

В Магаданской области 21-летняя девушка сбила на машине медведя. Инцидент произошёл вечером 27 августа, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД УМВД РФ.

Место ДТП с участием медведя в Магадане. Обложка © T.me / gibdd_49

ДТП случилось на 2019-м километре федеральной автодороги "Колыма". Девушка находилась за рулём автомобиля Toyota Caldina. В какой-то момент она совершила наезд на медведя.

По факту аварии проводится проверка. Девушка не пострадала, однако её машина нуждается в ремонте. Медведь после случившегося убежал.