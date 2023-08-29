Стало известно, в каких городах России будет видно самое большое суперлуние 2023 года
"Яндекс.Погода": В городах Урала и Поволжья суперлуние будет видно лучше всего
Совсем скоро россияне смогут увидеть необычный феномен — суперлуние. Произойдёт это в ночь с 30 на 31 августа. Можно будет наблюдать невооружённым глазом. Метеорологи "Яндекс.Погоды" выяснили, жители каких крупных городов России смогут созерцать огромную Луну.
Больше всего повезёт городам Урала и Поволжья: Волгограду, Ростову-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбургу и Челябинску. Именно там ожидается погода без осадков. В Самаре и Казани тоже можно увидеть это явление. Чуть меньше шансов у жителей Сибири: в Омске 30 августа ожидается пасмурная погода, из-за чего будет труднее рассмотреть Луну. В остальных городах Сибири будет облачно с прояснениями.
В Москве 30–31 августа ожидается облачная погода с прояснениями, поэтому суперлуние смогут увидеть ближе к ночи и жители столицы. Петербургу при этом повезёт меньше: там ожидается пасмурная погода.
"Голубая луна будет видна за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Для наблюдения за суперлунием следует выехать на природу подальше от черты города. При условии хорошей погоды и ясного неба можно будет наблюдать за ним всю ночь", — отметил руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.
Напомним, что в этом году на последний месяц лета пришлось сразу два суперлуния. Первое из них — "осетровое" — жители России уже увидели в ночь на 2 августа. А второе — самое большое суперлуние 2023 года — ждёт нас 31 августа. Ожидается, что в 4:35 утра мск Луна максимально приблизится к Земле: расстояние составит всего 357 344 километра.
ТАСС / AP / Ariana Cubillos