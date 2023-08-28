В ДНР нашли украинские пропагандистские комиксы про княгиню Ольгу — "первую феминистку"

В городе Волновахе в ДНР силовики пресекли канал распространения литературы экстремистского характера. В руки правоохранителей попали материалы с героизацией создателя и идеолога ОУН-УПА* Степана Бандеры, школьные учебники по стандартам НАТО, а также комиксы по популяризации радикального феминизма. Об этом сообщает "Царьград".

В частности, речь идёт о комиксах, в которых как бы православный муж зверски избивает и насилует жену, после чего она его убивает и получает поддержку другой женщины. Также там есть "История украинского феминизма", который, по замыслу авторов, якобы начался с княгини Ольги.

Всего было изъято порядка полутора тысяч изданий. Как утверждается, Минкульт Украины требовал от работников библиотек и домов культуры ставить экстремистскую литературу на видные места и активно распространять на массовых мероприятиях.

Ранее Лайф писал, что в Крыму пенсионерка обратилась в полицию, потому что ей померещилась татуировка со Степаном Бандерой у пассажирки автобуса Джанкой – Севастополь. На самом деле у женщины была татуировка с актёром Киллианом Мёрфи.