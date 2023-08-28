Состригать необязательно: Россиянкам рассказали, как быть с секущимися кончиками

Чтобы решить проблему секущихся кончиков волос, необязательно сразу прибегать к стрижке. Может помочь и правильный уход. Об этом заявила ведущий технолог Urban Nature Даниэлла Вишневская.

"При сушке феном или укладке важно использовать инструменты на низкой температуре, чтобы минимизировать негативное воздействие на структуру волос. Важно помнить, что естественная сушка для волос не так полезна (длительное присутствие влаги в структуре сильно травмирует кутикулу), делает их более ломкими и пористыми", — сказала она в беседе с gazetametro.ru.

По словам эксперта, для сухих и пористых волос подойдут увлажняющие и восстанавливающие маски, в составе которых есть ценные экстракты и масла, позволяющие укрепить кончики. Наносить их надо на чистую голову аккуратными движениями, избегая сильного трения. Также Даниэлла Вишневская призвала не делать часто тугие причёски, например не собирать пучки, так как в результате волосы из-за нагрузки могут повреждаться и выпадать.

По словам специалиста, к ломкости и сечению кончиков приводит также чрезмерное воздействие ультрафиолета или хлорированной воды, агрессивное расчёсывание. Кроме того, подобные проблемы могут возникнуть из-за окрашивания, несбалансированного питания и стресса. Оказывается, и расчёска здесь играет большую роль. Так, девушкам с тонкими волосами лучше не использовать щётку с натуральной щетиной, иначе она растянет волосы. Лучше обратить внимание на простой пластиковый вариант с тонкими зубьями.