У женщин и мужчин оказались разные симптомы перед остановкой сердца
LDH: У женщин и мужчин разные симптомы перед остановкой сердца
Симптомы, которые предшествуют внезапной остановке сердца, как оказалось, отличаются в зависимости от пола. К такому выводу пришли учёные из американского Седарс-Синайского медицинского центра. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet Digital Health (LDH).
В ходе эксперимента учёные изучили данные добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет, за которыми наблюдали во время внезапной остановки сердца. Получены результаты с контрольной группы, у которой не случалось подобного опасного состояния. Оказалось, что за несколько часов до сердечного приступа у половины людей наблюдался хотя бы один характерный симптом: одышка (41%), боль в груди (33%), потливость (12%) и судорожная активность (11%).
Эти результаты различались у мужчин и женщин. Так, среди представителей сильного пола самыми распространёнными предвестниками сердечного приступа были боль в груди, одышка и потливость, а среди женщин из симптомов превалировала только одышка.
Ранее кардиолог Рустем Османов назвал правила при сердечном приступе, которые спасают жизнь. По его словам, первым делом пациенту необходимо принять удобное положение тела таким образом, чтобы его голова находилась выше тела.
Freepik / Oporty