У женщин и мужчин оказались разные симптомы перед остановкой сердца

Симптомы, которые предшествуют внезапной остановке сердца, как оказалось, отличаются в зависимости от пола. К такому выводу пришли учёные из американского Седарс-Синайского медицинского центра. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet Digital Health (LDH).

В ходе эксперимента учёные изучили данные добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет, за которыми наблюдали во время внезапной остановки сердца. Получены результаты с контрольной группы, у которой не случалось подобного опасного состояния. Оказалось, что за несколько часов до сердечного приступа у половины людей наблюдался хотя бы один характерный симптом: одышка (41%), боль в груди (33%), потливость (12%) и судорожная активность (11%).

Эти результаты различались у мужчин и женщин. Так, среди представителей сильного пола самыми распространёнными предвестниками сердечного приступа были боль в груди, одышка и потливость, а среди женщин из симптомов превалировала только одышка.