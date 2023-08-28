Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве

Замначальника управления спецсвязи СБУ полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой в Киеве. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

Тело полковника было найдено в рабочем кабинете в минувшую субботу. Рядом был рапорт, адресованный главе Службы безопасности Украины Василию Малюку.

Сейчас следователи выясняют мотивы самоубийства и уже допросили несколько сотрудников спецслужбы.