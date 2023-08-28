Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве
Замначальника управления спецсвязи СБУ полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой в Киеве. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
Тело полковника было найдено в рабочем кабинете в минувшую субботу. Рядом был рапорт, адресованный главе Службы безопасности Украины Василию Малюку.
Сейчас следователи выясняют мотивы самоубийства и уже допросили несколько сотрудников спецслужбы.
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А ранее на Украине при загадочных обстоятельствах был убит сотрудник военкомата сержант Василий Стецо. Его обнаружили с травмой головы. Расправа произошла недалеко от военного полигона.
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