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28 августа, 15:34

Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве

Замначальника управления спецсвязи СБУ полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой в Киеве. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

Тело полковника было найдено в рабочем кабинете в минувшую субботу. Рядом был рапорт, адресованный главе Службы безопасности Украины Василию Малюку.

Сейчас следователи выясняют мотивы самоубийства и уже допросили несколько сотрудников спецслужбы.

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А ранее на Украине при загадочных обстоятельствах был убит сотрудник военкомата сержант Василий Стецо. Его обнаружили с травмой головы. Расправа произошла недалеко от военного полигона.

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Александра Вишнякова
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