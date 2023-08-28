Запад уличили в желании создать вокруг России и Китая "конфликтный периметр"

Запад планирует создать вокруг России и Китая "конфликтный периметр", заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, целью англосаксов является получение ресурсов для поддержания своей паразитической модели существования.

"Кроме того, для них существенно важнее сформировать "конфликтный периметр" вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай", — сказал Шевцов в интервью "Российской газете".

Как отметил замсекретаря Совбеза РФ, создание подобного периметра предполагает дестабилизацию обстановки в соседних с Россией и Китаем странах, включая и бывшие республики Советского Союза.