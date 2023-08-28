Запад уличили в желании создать вокруг России и Китая "конфликтный периметр"
Замсекретаря СБ Шевцов: Запад хочет создать вокруг РФ и КНР конфликтный периметр
Запад планирует создать вокруг России и Китая "конфликтный периметр", заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, целью англосаксов является получение ресурсов для поддержания своей паразитической модели существования.
"Кроме того, для них существенно важнее сформировать "конфликтный периметр" вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай", — сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
Как отметил замсекретаря Совбеза РФ, создание подобного периметра предполагает дестабилизацию обстановки в соседних с Россией и Китаем странах, включая и бывшие республики Советского Союза.
Ранее Лайф писал, что западные СМИ обескуражены заявками на вступление в БРИКС более 20 стран развивающегося мира. Западные политики долго убеждали себя и всех остальных, что их модель развития — единственно возможная и привлекательная в мире. А теперь эти убеждения разрушаются созданием иной — пугающей Запад — альтернативы.
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