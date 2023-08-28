Индекс Мосбиржи снова превысил 3200 пунктов

Индекс Московской биржи в ходе торгов превысил отметку в 3200 пунктов. В прошлый раз такие цифры были зафиксированы 14 августа 2023 года.

Так, на 18:40 мск индекс Мосбиржи поднимался на 1,42% — до 3202,18 пункта.