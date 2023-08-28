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28 августа, 16:18

Индекс Мосбиржи снова превысил 3200 пунктов

Индекс Московской биржи в ходе торгов превысил отметку в 3200 пунктов. В прошлый раз такие цифры были зафиксированы 14 августа 2023 года.

Так, на 18:40 мск индекс Мосбиржи поднимался на 1,42% — до 3202,18 пункта.

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Напомним, 14 августа индекс Московской биржи в ходе торгов впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку в 3200 пунктов. Один из главных драйверов роста — дивиденды, которые будут реинвестироваться в рынок.

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ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Александра Вишнякова
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