В России продлён запрет на вывоз семян рапса
Правительство продлило запрет на экспорт семян рапса до весны 2024 года
Кабмин России продлил запрет на вывоз из страны семян рапса до 29 февраля следующего года. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно запрет на вывоз семян рапса из РФ", — указано в постановлении.
Из документа следует, что ограничение не касается стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Также запрет не распространяется на экспорт рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи другим странам. Предыдущие ограничения по экспорту семян рапса были введены в марте и распространялись до 31 августа 2023 года.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке расчётов за экспорт сельхозпродукции. Документ, в частности, допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Hauke-Christian Dittrich