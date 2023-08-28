В России продлён запрет на вывоз семян рапса

Кабмин России продлил запрет на вывоз из страны семян рапса до 29 февраля следующего года. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно запрет на вывоз семян рапса из РФ", — указано в постановлении.

Из документа следует, что ограничение не касается стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Также запрет не распространяется на экспорт рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи другим странам. Предыдущие ограничения по экспорту семян рапса были введены в марте и распространялись до 31 августа 2023 года.