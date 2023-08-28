Дзюба назвал газон на стадионе в Сочи "безобразным", и глава арены "Фишт" ответил

Форвард московского "Локомотива" Артём Дзюба заявил, что на стадионе "Фишт", где команда играла в матче шестого тура чемпионата России против "Сочи", газон был в безобразном состоянии. Руководитель стадиона Вениамин Богомолов, отвечая на критику, сослался на особенности климата. По его словам, проблемы с газоном есть ещё с 2017 года и ситуация осложняется, как правило, в августе и сентябре.

"В России отсутствовал опыт укладки полей в субтропическом климате, поэтому применялась технология, используемая по всей России. В этот период почва прогревается до +30 градусов, что не даёт корневой системе стабилизироваться. Мы все знаем, что песок — это достаточно серьёзный аккумулятор тепла, ему надо больше времени, чтобы остыть", — отметил Богомолов в беседе с РИА "Новости".

При этом он заверил, что технические характеристики газона соответствуют нормам, это подтвердила даже комиссия РПЛ. По его словам, для исправления ситуации используются укрывные покрытия.

"Сложился стереотип: холодно — поэтому поля, несмотря на наличие разных технологий, плохие. У нас же ровно всё наоборот: в России нет опыта эксплуатации полей в субтропическом климате. Таких зон в мире всего три, надо понимать это", — подчеркнул Богомолов.

По его словам, из-за графика матчей не получилось накрыть поле так, чтобы стабилизировать его состояние. При этом говорить о неквалифицированном персонале и дефиците ресурсов на стадионе, по мнению Богомолова, неправильно.