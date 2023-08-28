В России появилась ещё одна платёжная система для переводов за рубеж

В России появилась новая платёжная система под названием Kwikpay. В Центробанке её зарегистрировала компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей. В реестре операторов платёжных систем Центробанка России она указана как международная платёжная система "Квикпэй", следует из документа регулятора.

На сайте системы сказано, что её клиенты могут совершить переводы в 37 государств помимо России. Это страны СНГ, а также несколько европейских и азиатских государств, например Вьетнам и Филиппины. Согласно тарифам системы, комиссия составляет от нуля до пяти процентов от суммы перевода. Приложение этой платёжной системы принимает карты "Мир", Visa и Mastercard.