Регион

Уведомления отключены

28 августа, 19:09

"Я твой рот топтал!": Пьяный мужчина обматерил и избил домофон в Дзержинске

В Нижегородской области мужчина обматерил и избил домофон, требуя впустить его

В городе Дзержинске Нижегородской области пьяный мужчина обматерил и избил домофон многоэтажного дома, который "не хотел его впускать". Случившееся на улице Гайдара попало на камеру видеонаблюдения и разлетелось по Сети.

В Нижегородской области мужчина обматерил и избил домофон, требуя впустить его. Видео © Telegram / Алексей Алексеев

"Открывай! Я твой рот топтал! Говна кусок! Давай! Что ты мне сделаешь? Ничего не сделаешь!" — кричал неадекват.

Местные жители отмечают, что у мужчины всё-таки были ключи, которыми он и открыл дверь. Однако, почему мужчина решил унизить технику, непонятно.

Тюменец дважды избил и вышвырнул бабушку из лифта, но соседи не спешат её защищать

Тюменец дважды избил и вышвырнул бабушку из лифта, но соседи не спешат её защищать

Ранее Лайф писал, что на Урале дрессировщица с 25-летним стажем избила собаку, потому что "немножко психанула". В соцсетях она с гордостью заявляла, что обучает хорошим манерам братьев наших меньших уже примерно 25 лет.

Обложка ©

Telegram / Алексей Алексеев

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров