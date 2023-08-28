"Я твой рот топтал!": Пьяный мужчина обматерил и избил домофон в Дзержинске

В городе Дзержинске Нижегородской области пьяный мужчина обматерил и избил домофон многоэтажного дома, который "не хотел его впускать". Случившееся на улице Гайдара попало на камеру видеонаблюдения и разлетелось по Сети.

В Нижегородской области мужчина обматерил и избил домофон, требуя впустить его. Видео © Telegram / Алексей Алексеев

"Открывай! Я твой рот топтал! Говна кусок! Давай! Что ты мне сделаешь? Ничего не сделаешь!" — кричал неадекват.

Местные жители отмечают, что у мужчины всё-таки были ключи, которыми он и открыл дверь. Однако, почему мужчина решил унизить технику, непонятно.