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28 августа, 21:34

"Превратил Украину в концлагерь": Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в госизмене

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в госизмене и геноциде украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению населения страны, заявил в своём блоге на ютуб-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Аналитик утверждает, что глава киевского режима "совершает геноцид и хочет уничтожить Украину". По словам эксперта, в настоящее время ВСУ несут колоссальные потери на фронте, а дела внутри страны только ухудшаются. Экс-советник Кучмы считает, что причиной этого является отказ Зеленского здраво оценивать ситуацию и изменять свою позицию в отношении военного конфликта.

"Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь", — заключил Олег Соскин.

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Ранее Соскин заявил, что преступная власть Зеленского поставила страну на порог гражданской войны. По его словам, киевская верхушка разворовывает бюджет и отправляет на убой обычных украинцев.

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t.me / Zelenskiy / Official

Кузьма Спирин
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