Президент Украины Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению населения страны, заявил в своём блоге на ютуб-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Аналитик утверждает, что глава киевского режима "совершает геноцид и хочет уничтожить Украину". По словам эксперта, в настоящее время ВСУ несут колоссальные потери на фронте, а дела внутри страны только ухудшаются. Экс-советник Кучмы считает, что причиной этого является отказ Зеленского здраво оценивать ситуацию и изменять свою позицию в отношении военного конфликта.

"Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь", — заключил Олег Соскин.