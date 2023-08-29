Белорусские спецслужбы задержали польского агента-блогера

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал агента, завербованного Польшей, сообщает государственный телеканал ОНТ. Как выяснилось, белорус сливал информацию военного и оборонного толка за рубеж.

Операция проводилась несколько месяцев, а объектом вербовки оказался журналист и блогер. Тот на протяжении нескольких лет собирал информацию, оформлял и в виде отчётов отсылал заказчику. По данным телеканала, также стало известно, как именно Варшава вербует белорусов и какую роль в этом сыграли посольство и консульства.

"Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", — сообщает телеканал.

Согласно анонсу сюжета, речь идёт о руководителе белорусского аналитического проекта по теме безопасности Андрее Поротникове. Блогер подозревается в госизмене.