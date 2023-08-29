Белорусские спецслужбы задержали польского агента-блогера
ОНТ: Комитет госбезопасности Белоруссии задержал завербованного Польшей агента
Комитет госбезопасности Белоруссии задержал агента, завербованного Польшей, сообщает государственный телеканал ОНТ. Как выяснилось, белорус сливал информацию военного и оборонного толка за рубеж.
Операция проводилась несколько месяцев, а объектом вербовки оказался журналист и блогер. Тот на протяжении нескольких лет собирал информацию, оформлял и в виде отчётов отсылал заказчику. По данным телеканала, также стало известно, как именно Варшава вербует белорусов и какую роль в этом сыграли посольство и консульства.
"Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", — сообщает телеканал.
Согласно анонсу сюжета, речь идёт о руководителе белорусского аналитического проекта по теме безопасности Андрее Поротникове. Блогер подозревается в госизмене.
Ранее сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали уроженца Днепропетровска, пытавшегося въехать на территорию РФ. СБУ ему поручила собрать сведения о пограничниках и украинцах, которые сотрудничают с российскими правоохранителями.
Unsplash