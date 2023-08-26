Адвокаты обжаловали продление ареста журналисту-шпиону Гершковичу
Адвокаты корреспондента WSJ Эвана Гершковича обжаловали продление ему ареста
Гражданин США корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Адвокаты корреспондента газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича обжаловали продление ему ареста на три месяца по делу о шпионаже. О получении жалобы сообщили в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее", — уточнили в инстанции в беседе с ТАСС.
Напомним, Гершкович был задержан с поличным за шпионаж в Екатеринбурге. Информация по этому делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Срок ареста корреспондента истекал 30 августа. Суд продлил содержание фигуранта под стражей до 30 ноября.