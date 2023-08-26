Адвокаты обжаловали продление ареста журналисту-шпиону Гершковичу

Адвокаты корреспондента газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича обжаловали продление ему ареста на три месяца по делу о шпионаже. О получении жалобы сообщили в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее", — уточнили в инстанции в беседе с ТАСС.