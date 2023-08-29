Опрос показал, как россияне хотели бы изменить даты праздничных выходных

Каждый третий россиянин считает, что в преддверии праздничных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. По этой причине многие жалуются на проблемы со здоровьем, а остальные вовсе хотели бы распределить праздничные дни иначе. Об этом говорят данные опроса компании "Ренессанс-Страхование" и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, которые есть в распоряжении Лайфа.

Согласно предоставленным данным, 63% россиян не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Опрос также показал, что 38% из этого количества вынуждены доделывать рабочие задачи, а 16% — идут на это ради дополнительного заработка.

Помимо этого, около 34% участников опроса заявили, что из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Чуть больше четверти опрошенных (28%) ещё за неделю до официальных выходных начинают замечать увеличение количества задач и резкое изменение сроков. Переработки не проходят бесследно для здоровья: 43% — чувствуют переутомление, 25% — жалуются на появление боли в спине и пояснице, а 24% — на проблемы со сном.

"Праздниками, которые вызывают больше всего стресса, россияне считают новогодние (16%), а именно первую неделю января. Причиной для этого стали прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи ещё 36%, а 32% считают, что это нерациональное сокращение отчётного периода", — следует из результатов опроса.

Вместе с этим опрос показал, что почти каждый второй россиянин (46%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. Например, 15% считают, что их нужно расставить по кварталам, чтобы в каждом было по несколько дополнительных выходных. А 11% убеждены, что сотрудники должны использовать дни отдыха по своему усмотрению. Также 9% выступили за введение четырёхдневной рабочей недели за счёт отмены всех официальных праздников.