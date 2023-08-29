Психолог объяснил, как уйти красиво, если вам не рады в гостях

Понять, что вам перестали быть рады в гостях, просто: хозяин начнёт невольно или намеренно делать вид, что вас не существует. Какие ещё признаки говорят об этом и как быть в этой ситуации, рассказал РИА "ФедералПресс" психолог Александр Ершов.

Понять, что вы в доме лишний, можно по поведению хозяев. Об этом говорит игнорирование гостя, односложные ответы на его вопросы, долгие разговоры по телефону и прочие действия. В такой ситуации владелец дома всячески будет делать вид, что вас нет, объяснил психолог.

Эксперт уточнил, что не стоит обижаться и, уходя, хлопать дверью. Мудрее — это усмирить гордыню, извиниться за скорый уход, поблагодарить за то, что хозяин уже успел сделать, и не забыть похвалить что-то в доме.

"Всякое бывает: может, у хозяев действительно были причины вести себя неадекватно, но это никак с вами не связано. Главное — не дайте понять, что увидели негостеприимство хозяев, тем более винить их в этом. И тогда, может быть, со временем вы ещё будете "дружить домами", — объяснил Ершов.