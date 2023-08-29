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29 августа, 01:00

Семья с двумя детьми найдена зарезанной в собственной квартире в Нью-Йорке

АВС: В Нью-Йорке нашли мёртвой семью с двумя детьми со следами ножевых ранений

В нью-йоркском районе Манхэттен полиция обнаружила мёртвой семью из четырёх человек, двое из которых дети. Об этом сообщает телекомпания АВС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным телевизионного канала, на телах всех погибших были обнаружены следы ножевых ранений, а на месте происшествия было найдено несколько ножей.

Журналисты также рассказали о том, что помещение было заперто изнутри. Из-за этого стражам правопорядка пришлось применять силу, чтобы проникнуть в квартиру. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Ранее Лайф сообщил о происшествии, случившемся в Красноярском крае. В городе Шарыпово четверо мужчин избили трёх местных жителей, заступившихся за девушку, в итоге один из пострадавших скончался от травм.

Обложка ©

unsplash

Кузьма Спирин
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