Семья с двумя детьми найдена зарезанной в собственной квартире в Нью-Йорке
АВС: В Нью-Йорке нашли мёртвой семью с двумя детьми со следами ножевых ранений
В нью-йоркском районе Манхэттен полиция обнаружила мёртвой семью из четырёх человек, двое из которых дети. Об этом сообщает телекомпания АВС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным телевизионного канала, на телах всех погибших были обнаружены следы ножевых ранений, а на месте происшествия было найдено несколько ножей.
Журналисты также рассказали о том, что помещение было заперто изнутри. Из-за этого стражам правопорядка пришлось применять силу, чтобы проникнуть в квартиру. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф сообщил о происшествии, случившемся в Красноярском крае. В городе Шарыпово четверо мужчин избили трёх местных жителей, заступившихся за девушку, в итоге один из пострадавших скончался от травм.
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