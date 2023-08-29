Глава СПЧ призвал МИД РФ защитить избитых в Киргизии россиян

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Министерство иностранных дел РФ с просьбой защитить россиян, на которых было совершено нападение в Киргизии. Сообщение опубликовано в телеграм-канале совета.

"Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", — сказано в сообщении.

Известно, что всё произошло в Бишкеке ещё в начале августа, однако огласку получило только сейчас. По данным Фадеева, местные правоохранители скрывали этот инцидент.