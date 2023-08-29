Умер пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов

На 67-м году из жизни ушёл пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее заявление президента Федерации самбо Москвы Рената Лайшева.

"Владимира Шкалова не стало", — заявил собеседник издания.

В настоящее время причина смерти устанавливается. Известно, что в январе этого года Шкалов перенёс инфаркт.

Владимир Шкалов участвовал в соревнованиях в весовой категории свыше 100 килограммов. Он не только пятикратный чемпион мира по самбо, но и обладатель золотых медалей пяти чемпионатов СССР, а также чемпион Европы и мира по дзюдо.