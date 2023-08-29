Вертолёты Ми-35М разгромили украинский опорный пункт под Красным Лиманом
Минобороны: Вертолёты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи ударных вертолётов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) разгромили украинский опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным РИА "Новости", объект был уничтожен при помощи неуправляемых авиационных ракет.
Чтобы избежать обнаружения противником, ракеты запускались на малой высоте при скорости около 300 километров в час. Как рассказал лётчик с позывным Крот, цель была поражена "в полном объёме со 100%-ным качеством". После успешного выполнения задачи российские бойцы вернулись на аэродром базирования.
На Краснолиманском направлении ранее в ходе контрбатарейной борьбы также была уничтожена натовская гаубица FH-70. Кроме того, расчёты ВС РФ нанесли огневое поражение скоплению украинских войск.
VK / Минобороны РФ