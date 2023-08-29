Обвиняемыми по делу об убийстве первого главы ДНР Захарченко проходят четыре человека

По делу об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, кроме основного фигуранта, обвиняемыми проходят ещё три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Так, кроме основного фигуранта Александра Погорелова, по делу проходит Артём Ена, которому вменяется содействие террористической деятельности. По этой же статье также проходит Василий Чурилов. Кроме этого, он обвиняется в терроризме.

По делу об убийстве Захарченко проходит Александр Тимошенко, который обвиняется в шпионаже. По данным агентства, уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Судебное заседание назначено на 30 августа.