Обвиняемыми по делу об убийстве первого главы ДНР Захарченко проходят четыре человека
ТАСС: Против четырёх человек выдвинули обвинения по делу об убийстве Захарченко
По делу об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, кроме основного фигуранта, обвиняемыми проходят ещё три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Так, кроме основного фигуранта Александра Погорелова, по делу проходит Артём Ена, которому вменяется содействие террористической деятельности. По этой же статье также проходит Василий Чурилов. Кроме этого, он обвиняется в терроризме.
По делу об убийстве Захарченко проходит Александр Тимошенко, который обвиняется в шпионаже. По данным агентства, уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Судебное заседание назначено на 30 августа.
Напомним, в ДНР закончили расследование уголовного дела об убийстве Захарченко в 2018 году. Тогда в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — произошёл взрыв, в результате которого первый глава ДНР оказался смертельно ранен в голову и позже скончался в больнице. Вместе с ним погиб его охранник Вячеслав Доценко, ещё десятерых ранило. Основным фигурантом выступил Александр Погорелов. Ему вменили несколько эпизодов шпионажа, совершение теракта, посягательство на жизнь государственного деятеля и ещё рад статей УК РФ.
ТАСС / Владимир Бабкин