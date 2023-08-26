Стало известно о скором завершении расследования дела об убийстве Владлена Татарского
ТАСС: Следствие по делу об убийстве Владлена Татарского близится к завершению
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Обложка © ТАСС / AP
Следствие в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), близится к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Расследование дела Треповой* близится к завершению, скоро ей и её защитнику будут предоставлены материалы для ознакомления, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — сказали там.
Собеседник агентства добавил, что следствию пока не удалось установить некоторых соучастников преступления. По всей видимости, в отношении них дело будет выделено в отдельное производство.
Напомним, 2 апреля 2023 года в петербургском кафе "Стрит-бар" прогремел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер Владлена Татарского, он погиб. Виновницей оказалась Дарья Трепова*, подарившая военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательной обвинение, а накануне Басманный районный суд Москвы продлил террористке арест до 2 декабря.
* Внесена в список террористов и экстремистов.