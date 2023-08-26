Стало известно о скором завершении расследования дела об убийстве Владлена Татарского

Следствие в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), близится к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Расследование дела Треповой* близится к завершению, скоро ей и её защитнику будут предоставлены материалы для ознакомления, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — сказали там.

Собеседник агентства добавил, что следствию пока не удалось установить некоторых соучастников преступления. По всей видимости, в отношении них дело будет выделено в отдельное производство.