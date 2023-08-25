Регион

Уведомления отключены

25 августа, 08:49

Суд продлил арест Треповой*, обвиняемой в убийстве военкора Татарского

Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

Дарья Трепова*, обвиняемая по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в суде. Видео © LIFE

Трепова* пробудет под стражей ещё как минимум до 2 декабря.

Дарья Трепова украла личность петербургской художницы для убийства Татарского

Дарья Трепова украла личность петербургской художницы для убийства Татарского

Напомним, теракт, в котором обвиняют Трепову*, произошёл 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора и блогера Владлена Татарского. Он и стал единственной жертвой теракта. Выяснилось, что Дарья Трепова* подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле следователи предъявили ей окончательное обвинение.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владлен Татарский
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров