Суд продлил арест Треповой*, обвиняемой в убийстве военкора Татарского
Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).
Дарья Трепова*, обвиняемая по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в суде. Видео © LIFE
Трепова* пробудет под стражей ещё как минимум до 2 декабря.
Напомним, теракт, в котором обвиняют Трепову*, произошёл 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора и блогера Владлена Татарского. Он и стал единственной жертвой теракта. Выяснилось, что Дарья Трепова* подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле следователи предъявили ей окончательное обвинение.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
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