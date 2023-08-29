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29 августа, 04:47

"Нет разграблению нашей армии!": Во Франции пришли в ужас от решения ЕС по Украине

Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в разграблении армии из-за поддержки Киева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грабит армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!" — заявил политический деятель.

Названо число ракет и снарядов, переданных Киеву Евросоюзом с начала конфликта

Названо число ракет и снарядов, переданных Киеву Евросоюзом с начала конфликта

Ранее Лайф писал, что Совет ЕС одобрил выделение Украине одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на закупку ракет и 155-мм снарядов. В распространённом заявлении утверждается, что это поможет "укрепить военные возможности и устойчивость" киевского режима.

Обложка ©

unsplash

Кузьма Спирин
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