Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грабит армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!" — заявил политический деятель.