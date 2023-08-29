Британский полковник раскрыл фактор, препятствующий продвижению ВСУ

Превосходство Российской армии в воздушном пространстве стало ключевым фактором, препятствующим продвижению Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью телеканалу TalkTV заявил британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс.

По словам аналитика, украинские войска в настоящее время находятся в очень невыгодном положении. Британец объяснил, что причина тому — отсутствие у ВСУ превосходства в воздухе.

"И если вы посмотрите на любую масштабную военную кампанию, которая проходила хотя бы с 1917 года, сторона, которая выигрывала, имела превосходство в воздухе. А у них нет этого. И это ключевой фактор, который играет против них", — заявил Саймон Диггинс.