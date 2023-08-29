Экономист раскрыл, как вернуть курс доллара в России к 85 рублям

Возвращение курса доллара к 85 рублям возможно, если власти России сократят бюджетное стимулирование экономики, обеспечат продажу валюты экспортёрами и будут контролировать уход валюты бизнеса из страны. Такое предположение высказал экс-глава банков "Открытие" и "ВТБ 24" Михаил Задорнов в беседе с РБК.

По словам финансиста, самый простой для понимания, но сложный для реализации способ — сокращение бюджетного и монетарного стимулирования, способствующего росту спроса на импорт и ослаблению рубля. Имеется в виду одновременно ужесточение фискальной и денежной политики. И повышение ставки Центробанка — шаг в этом направлении, который позволит не напрямую увеличить депозитные ставки.

Второй способ — контроль за продажами валюты со стороны экспортёров. У них с властями есть договорённость о неформальном сбыте. Но если эта согласованность не будет работать, то ЦБ введёт чёткие требования. Кроме того, властям следует разрешить задачи по возврату зависших в Индии рупий. Как отметил Задорнов, российские компании, которые перестали принимать расчёты в долларах, теперь получают оплату в них за экспорт, но вывести из страны деньги не могут. И такой строгий контроль оказывает на рубль давление.

Экономист также призвал ввести в РФ контроль за дивидендами и другим доходом нерезидентов, продажей иностранцами бизнеса с выводом валюты за границу.