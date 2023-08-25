Экономист предрёк курс доллара в 85-90 рублей

"Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70-80 [рублей]. Поскольку ситуация другая из-за мощного оттока капитала, то курс будет около 85-90 рублей в ближайшие годы", — заявил он на форуме "Зерно Сибири", слова экономиста приводит ТАСС.