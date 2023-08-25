Экономист предрёк курс доллара в 85-90 рублей
Главный экономист ВЭБ.РФ: Рубль может укрепиться до 85-90 за доллар
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предрёк укрепление курса рубля в ближайшие годы. По его мнению, доллар будет стоить 85-90 рублей.
"Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70-80 [рублей]. Поскольку ситуация другая из-за мощного оттока капитала, то курс будет около 85-90 рублей в ближайшие годы", — заявил он на форуме "Зерно Сибири", слова экономиста приводит ТАСС.
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Напомним, в конце июля начался резкий рост курса доллара и евро к рублю. До середины августа валюты почти ежедневно обновляли максимум с весны 2022 года. Ради "ограничения рисков для ценовой стабильности" Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 12% годовых. После этого рубль немного укрепился.
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