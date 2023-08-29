У побережья Панамы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Панамы зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в соцсетях сообщили представители Университета геологических наук Панамы.

По их данным, подземные толчки произошли в понедельник, 28 августа, в 23:59 по местному времени (07:59 мск вторника), их очаг залегал на глубине около десяти километров. Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре от города Эль-Порвенир.

Информация о разрушениях не поступала. Данных о возможных жертвах и пострадавших также нет.