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29 августа, 06:49

У побережья Панамы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Панамы зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в соцсетях сообщили представители Университета геологических наук Панамы.

По их данным, подземные толчки произошли в понедельник, 28 августа, в 23:59 по местному времени (07:59 мск вторника), их очаг залегал на глубине около десяти километров. Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре от города Эль-Порвенир.

Информация о разрушениях не поступала. Данных о возможных жертвах и пострадавших также нет.

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Ранее Лайф писал, что в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Толчки произошли в районе Нурхак, их очаг залегал на глубине 6,99 километра.

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Unsplash

Иван Косицын
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