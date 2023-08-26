На юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение
В турецком Кахраманмараше зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
В турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий республики.
По его данным, толчки произошли в 11:58 по Москве в районе Нурхак, их очаг залегал на глубине 6,99 километра.
Ранее подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине 10,88 километра. Напомним, недавно жителей Турции предупредили, что страна вступает в период сокрушительных землетрясений, которые могут постоянно её сотрясать. Причём полноценно противостоять ожидаемым подземным толчкам не сможет даже Стамбул.
ТАСС / РА / Boris Roessler