На юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий республики.

По его данным, толчки произошли в 11:58 по Москве в районе Нурхак, их очаг залегал на глубине 6,99 километра.