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26 августа, 10:24

На юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение

В турецком Кахраманмараше зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

В турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий республики.

По его данным, толчки произошли в 11:58 по Москве в районе Нурхак, их очаг залегал на глубине 6,99 километра.

Более 20 человек пострадало после очередного мощного землетрясения в Турции

Более 20 человек пострадало после очередного мощного землетрясения в Турции

Ранее подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине 10,88 километра. Напомним, недавно жителей Турции предупредили, что страна вступает в период сокрушительных землетрясений, которые могут постоянно её сотрясать. Причём полноценно противостоять ожидаемым подземным толчкам не сможет даже Стамбул.

Обложка ©

ТАСС / РА / Boris Roessler

Матвей Константинов
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