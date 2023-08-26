В Турции произошло новое землетрясение

По данным ведомства, подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в 10:34 по местному времени (совпадает с мск) в районе Синджик провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине 10,88 километра.

Ранее Лайф писал о другом землетрясении на юго-востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 4,2 ощущались в районе Гёксун в провинции Кахраманмараш. До этого местных жителей уже предупреждали, что страна вступает в период сокрушительных землетрясений, которые могут постоянно её сотрясать. Причём полноценно противостоять ожидаемым подземным толчкам не сможет даже Стамбул.