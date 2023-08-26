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26 августа, 08:55

В Турции произошло новое землетрясение

На юго-востоке Турции в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 3,7

Новое землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в 10:34 по местному времени (совпадает с мск) в районе Синджик провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине 10,88 километра.

Более 20 человек пострадало после очередного мощного землетрясения в Турции

Более 20 человек пострадало после очередного мощного землетрясения в Турции

Ранее Лайф писал о другом землетрясении на юго-востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 4,2 ощущались в районе Гёксун в провинции Кахраманмараш. До этого местных жителей уже предупреждали, что страна вступает в период сокрушительных землетрясений, которые могут постоянно её сотрясать. Причём полноценно противостоять ожидаемым подземным толчкам не сможет даже Стамбул.

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ТАСС / dpa / Boris Roessler

Николь Вербер
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