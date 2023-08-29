Пьяный житель Уфы хотел поджечь сборный пункт военкомата, но его спугнула полиция

В Уфе 21-летний пьяный местный житель собирался поджечь сборный пункт военкомата, но его спугнули полицейские. Всё произошло в ночь на 29 августа, сообщает телеграм-канал SHOT.

Безработный молодой человек, будучи нетрезвым, пришёл к сборному пункту на Революционной улице с пятилитровой канистрой бензина и спичками. Однако там он увидел сотрудников полиции, после чего растерялся и начал убегать.

Несостоявшегося поджигателя удалось задержать, его доставили в отделение полиции. Теперь правоохранители выясняют, зачем парень явился к сборному пункту с бензином и спичками.