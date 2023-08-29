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29 августа, 07:34

Пьяный житель Уфы хотел поджечь сборный пункт военкомата, но его спугнула полиция

В Уфе 21-летний пьяный местный житель собирался поджечь сборный пункт военкомата, но его спугнули полицейские. Всё произошло в ночь на 29 августа, сообщает телеграм-канал SHOT.

Безработный молодой человек, будучи нетрезвым, пришёл к сборному пункту на Революционной улице с пятилитровой канистрой бензина и спичками. Однако там он увидел сотрудников полиции, после чего растерялся и начал убегать.

Несостоявшегося поджигателя удалось задержать, его доставили в отделение полиции. Теперь правоохранители выясняют, зачем парень явился к сборному пункту с бензином и спичками.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина поджёг здание военкомата коктейлями Молотова, но позже сам сдался полиции. Он признался, что действовал по указанию украинских мошенников, которым перевёл около четырёх миллионов рублей.

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SHOT

Иван Косицын
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