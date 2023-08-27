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27 августа, 08:59

Напавшим на пункт отбора на службу в Петербурге оказался 30-летний безработный

<p>30-летний безработный Иван, напавший на здание пункта отбора контрактников на военную службу в Санкт-Петербурге. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

30-летний безработный Иван, напавший на здание пункта отбора контрактников на военную службу в Санкт-Петербурге. Обложка © T.me / SHOT

Диверсантом, который пытался поджечь пункт отбора контрактников на военную службу в Санкт-Петербурге, оказался 30-летний безработный. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне около 16:30 Иван С. пришёл к зданию в Подъездном переулке, захватив с собой пол-литровую бутылку с зажигательной смесью. Мужчина камнем разбил окно сборного пункта, после чего попытался поджечь помещение, но ничего не вышло — бутылка просто не загорелась.

Фаер-шоу не случилось, однако злоумышленник успел наделать шума, на который сбежались сотрудники пункта. В итоге его схватили и передали правоохранителям. Сейчас диверсант находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как уже рассказывал Лайф, "недодиверсия" произошла в пункте отбора контрактников на военную службу в Адмиралтейском районе Северной столицы. Теперь блюстителям закона в ходе допроса предстоит выяснить мотивы злоумышленника.

К слову, это уже не первый подобный случай. До этого похожий инцидент произошёл в Орловской области, где мужчина рассчитывал поджечь здание военкомата, бросив коктейль Молотова. Несмотря на его старания, огнём оказался повреждён лишь резиновый коврик на входе.

Николь Вербер
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