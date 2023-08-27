Напавшим на пункт отбора на службу в Петербурге оказался 30-летний безработный

Диверсантом, который пытался поджечь пункт отбора контрактников на военную службу в Санкт-Петербурге, оказался 30-летний безработный. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне около 16:30 Иван С. пришёл к зданию в Подъездном переулке, захватив с собой пол-литровую бутылку с зажигательной смесью. Мужчина камнем разбил окно сборного пункта, после чего попытался поджечь помещение, но ничего не вышло — бутылка просто не загорелась.

Фаер-шоу не случилось, однако злоумышленник успел наделать шума, на который сбежались сотрудники пункта. В итоге его схватили и передали правоохранителям. Сейчас диверсант находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже рассказывал Лайф, "недодиверсия" произошла в пункте отбора контрактников на военную службу в Адмиралтейском районе Северной столицы. Теперь блюстителям закона в ходе допроса предстоит выяснить мотивы злоумышленника.