Поджигателя-неудачника задержали в Петербурге после атаки на пункт отбора на службу

Попытка нападения на пункт отбора контрактников на военную службу пресечена в Санкт-Петербурге. Злоумышленник намеревался поджечь здание коктейлем Молотова, но был своевременно задержан и передан правоохранительным органам, передаёт SHOT.

Инцидент произошёл вечером 26 августа в Адмиралтейском районе. Мужчина успел лишь разбить окно пункта отбора на службу, сотрудники которого выбежали на улицу, скрутили поджигателя и вызвали полицию. В настоящее время блюстители закона проводят допрос задержанного, его мотивы выясняются.