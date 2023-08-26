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26 августа, 20:54

Поджигателя-неудачника задержали в Петербурге после атаки на пункт отбора на службу

В Петербурге пресечена попытка поджога пункта отбора контрактников на службу

Попытка нападения на пункт отбора контрактников на военную службу пресечена в Санкт-Петербурге. Злоумышленник намеревался поджечь здание коктейлем Молотова, но был своевременно задержан и передан правоохранительным органам, передаёт SHOT.

Инцидент произошёл вечером 26 августа в Адмиралтейском районе. Мужчина успел лишь разбить окно пункта отбора на службу, сотрудники которого выбежали на улицу, скрутили поджигателя и вызвали полицию. В настоящее время блюстители закона проводят допрос задержанного, его мотивы выясняются.

Москвичка застукала сына за созданием коктейлей Молотова по "заданию спецслужб"

Москвичка застукала сына за созданием коктейлей Молотова по "заданию спецслужб"

Подобный случай недавно произошёл и в Орловской области. Там неизвестный бросил коктейль Молотова в здание военкомата, повредив огнём лишь резиновый коврик на входе в здание. А женщине в Москве удалось даже поджечь дверь комиссариата.

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Wikipedia / Ministerie van Defensie

Илья Пушкарев
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