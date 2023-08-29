Экс-глава Минфина Задорнов связал падение рубля с "зависшими" в Индии рупиями

Ослабление курса рубля связано с "зависшими" в России индийскими рупиями. Об этом, как пишет РБК, заявил бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов.

Россия за первые шесть месяцев текущего года поставила Индии нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, а импорт из Индии в РФ составляет около 6–7 миллиардов долларов в год. По словам экс-министра, России в Индии покупать нечего, но при этом вернуть эти рупии сейчас невозможно, потому что эта валюта неконвертируема. Задорнов при этом подчеркнул, что 30 миллиардов за полгода — это больше, чем всё положительное сальдо текущего счёта.

По его словам, именно возврат валюты в страну может оказать влияние на курс рубля, но санкции усложняют и значительно затягивают этот процесс. При этом Задорнов отметил, что и кабмин, и Центробанк обязаны эту проблему решить. Осложняет же ситуацию и то, что ряд операций с рупиями в Индии запрещён, а в местных банках нередко можно столкнуться с недостатком рублей для конвертации рупий в другую валюту.