Лайф узнал и показал, как добывают уголь в Сибири

В честь Дня шахтёра, который ежегодно в России отмечается в последнее воскресенье августа, Лайф решил рассказать про их работу. В этом году у горняков праздник был 27-го числа. Корреспонденты съездили в Красноярский край и сняли фильм про то, как шахтёры АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Берёзовский" добывают уголь в Сибири.

Фильм про то, как шахтёры добывают уголь в Красноярском крае. Видео © LIFE

"Работа такого сложного предприятия с сотнями сотрудниками требует непрерывного отлаживания.... Результат складывается из усилий каждого отдельного работника, поэтому всем, кто заступает на смену, важно знать: своим трудом он вносит вклад в большое и полезное дело", — подчеркнул корреспондент Лайфа.

Доля угольной генерации в производстве тепла в Сибири составляет 95%. На протяжении уже 20 лет АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Берёзовский" — надёжный поставщик бурого угля для тепло- и электростанций. Причём компания не только наращивает добычу ископаемого, но и со всей ответственностью подходит к его использованию. Так, на Берёзовском угольном разрезе построили собственный комплекс очистки воды, а ещё реализуется проект по обогащению угля. Последний позволяет добыть из ископаемого мелкий кокс. Он обладает ещё большей теплоотдачей, и в том числе поэтому пользуется сегодня спросом на рынке.