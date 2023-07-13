Шахта "Листвяжная" возобновила добычу угля после трагедии 2021 года
Шахта "Листвяжная" в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии в 2021 году
В Кузбассе возобновлены работы по добыче угля на шахте "Листвяжная", которая была закрыта после аварии и гибели 51 человека осенью 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-владельца "СДС-уголь".
"ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. <…> Программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке", — сказано в сообщении.
В пресс-релизе указано, что перед запуском процесса добычи угля была получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, а также работы многофункциональной системы безопасности предприятия. Кроме того, специалисты проверили крепления горных выработок, состояние дегазационной сети шахты и другие необходимые структуры.
Напомним, 25 ноября 2021 года на "Листвяжной" произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.
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