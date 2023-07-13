Шахта "Листвяжная" возобновила добычу угля после трагедии 2021 года

В Кузбассе возобновлены работы по добыче угля на шахте "Листвяжная", которая была закрыта после аварии и гибели 51 человека осенью 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-владельца "СДС-уголь".

"ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. <…> Программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке", — сказано в сообщении.