Торговая сеть DNS до конца октября зафиксировала цены на целый ряд электроники

Российская сеть магазинов электроники DNS зафиксировала потолок цен на ряд товаров. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, решение будет действовать по меньшей мере до октября.

"По предложению ФАС компания DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники. Программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1177 населённых пунктах присутствия магазинов с возможностью продления", — сообщило ведомство.

В перечень товаров, цены на которые в ближайшие два месяца точно не вырастут, вошли популярные модели телевизоров, стиральных машин, СВЧ-печей, ноутбуков, мобильных телефонов и различной бытовой техники вроде блендеров, отпаривателей, фенов и так далее. В ФАС уточнили, что товары, которых коснулась фиксация цен, производятся преимущественно в России.