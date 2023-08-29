"Немедленно": В Киеве заговорили о создании альтернативного правительства
Экс-советник Кучмы Соскин: На Украине нужно создать альтернативное правительство
Ради спасения Украины на её территории должно быть сформировано альтернативное правительство. Такое мнение высказал в ролике на YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. <…> Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно", — отметил аналитик.
Эксперт считает, что глава Соединённых Штатов Джо Байден в ближайшее время начнёт терять свои позиции во власти из-за многочисленных скандалов, связанных с его сыном Хантером. Бывший советник считает, что такой вариант развития событий может нанести удар по программе помощи для Украины и тогда "всё будет закончено".
Ранее Соскин рассказал о том, что Зеленский проводит политику по уничтожению населения страны. Аналитик утверждает, что глава киевского режима "совершает геноцид и хочет уничтожить Украину".
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