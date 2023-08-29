Песков: Путин продолжит "держать руку на пульсе" по импортозамещению в авиапроме

Президент РФ Владимир Путин детально знает график импортозамещения в авиации и других отраслях промышленности и "всегда держит руку на пульсе". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100, представитель Кремля заявил, что в графике российского лидера пока нет посещения производственного центра ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре.

"Хотя, как вы знаете, Путин, действительно, будет во Владивостоке", — добавил Песков.

По его словам, производство таких машин с учётом географии нашей страны важно, поэтому Путин "будет продолжать держать руку на пульсе".