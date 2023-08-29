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Регион
Опубликовано 29 августа 2023, 09:36
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Западные СМИ запутались в количестве переданных Киеву "Леопардов"

Журнал Forbes запутался с количеством переданных Киеву танков Leopard 2

Американский журнал Forbes запутался, сколько танков Leopard 2 западные страны отправили Киеву. В начале и конце статьи журналист издания пишет, что сейчас у ВСУ якобы в наличии есть 71 боевая машина. При этом по ходу текста он отмечает, что страны НАТО обязались поставить 105 танков, из них ещё не прибыли якобы только 14.

"У украинских бригад всё ещё есть более 50 действующих Leopard 2 из 71, поставленных в первой партии. Новую партию из 14 Leopard 2A4 планируют поставить в начале следующего года", — говорится в материале.

Также автор утверждает, что почти за три месяца наступления ВСУ потеряли пять танков Leopard 2. Вдобавок минимум десять боевых машин получили различные повреждения, поэтому их отправили на ремонт в Польшу и Германию.

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Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard 1 у бельгийской фирмы OIP Land Systems. В Дюссельдорфе технику планируют модернизировать, после чего большую её часть передадут Киеву. Уточнялось, что из 50 танков порядка 30 транспортируют на Украину.

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Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert

Наталья Демьянова
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