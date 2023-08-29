Западные СМИ запутались в количестве переданных Киеву "Леопардов"

Американский журнал Forbes запутался, сколько танков Leopard 2 западные страны отправили Киеву. В начале и конце статьи журналист издания пишет, что сейчас у ВСУ якобы в наличии есть 71 боевая машина. При этом по ходу текста он отмечает, что страны НАТО обязались поставить 105 танков, из них ещё не прибыли якобы только 14.

"У украинских бригад всё ещё есть более 50 действующих Leopard 2 из 71, поставленных в первой партии. Новую партию из 14 Leopard 2A4 планируют поставить в начале следующего года", — говорится в материале.

Также автор утверждает, что почти за три месяца наступления ВСУ потеряли пять танков Leopard 2. Вдобавок минимум десять боевых машин получили различные повреждения, поэтому их отправили на ремонт в Польшу и Германию.