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29 августа, 09:52

Пользователям VK стала доступна новая уникальная функция

В "VK Звонки" добавили функцию расшифровки речи прямо во время разговора

VK добавила в сервис видеоконференций "VK Звонки" функцию текстовой расшифровки речи прямо во время разговора, сообщает пресс-служба компании.

"Функция расшифровки автоматически переводит звуковую дорожку встречи в текст, который можно найти в чате звонка после его окончания. Пользователи также смогут запустить автосубтитры — они будут дублировать речь участников звонка в ходе встречи", — говорится в сообщении.

Текстовую расшифровку сможет включить любой пользователь группового звонка, при этом участники встречи получат уведомление о её начале. В файле расшифровки автоматически появятся тайм-коды и имена спикеров. Также пользователи смогут включать автоматические субтитры, которые будут появляться во время речи каждого говорящего в реальном времени. Новые функции также доступны в сессионных залах и в звонках от имени сообщества.

Более 10 миллионов человек присоединились к проектам VK в честь Дня флага

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Ранее сообщалось, что VK будет транслировать матчи нового сезона Winline Медийной футбольной лиги. Мероприятие стартует уже 2 сентября, в нём примут участие 20 команд, среди которых "Родина Медиа", 2DROTS, "Амкал" и "Народная Команда".

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Vk / "ВКонтакте"

Наталья Исакова
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