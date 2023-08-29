Пользователям VK стала доступна новая уникальная функция

VK добавила в сервис видеоконференций "VK Звонки" функцию текстовой расшифровки речи прямо во время разговора, сообщает пресс-служба компании.

"Функция расшифровки автоматически переводит звуковую дорожку встречи в текст, который можно найти в чате звонка после его окончания. Пользователи также смогут запустить автосубтитры — они будут дублировать речь участников звонка в ходе встречи", — говорится в сообщении.

Текстовую расшифровку сможет включить любой пользователь группового звонка, при этом участники встречи получат уведомление о её начале. В файле расшифровки автоматически появятся тайм-коды и имена спикеров. Также пользователи смогут включать автоматические субтитры, которые будут появляться во время речи каждого говорящего в реальном времени. Новые функции также доступны в сессионных залах и в звонках от имени сообщества.